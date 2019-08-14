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Госпитализированного Джигарханяна готовят к операции

Предположительно, ему потребуется замена кардиостимулятора.

Госпитализированного Джигарханяна готовят к операции
Армену Джигарханяну стало плохо из-за обострившегося диабета ФОТО: Global Look Press

Стали известны причины госпитализации Армена Джигарханяна. Артисту может потребоваться срочная операция.

Такую информацию источники сообщили каналу Mash. Несмотря на то, что представители худрука уверяют, что речь идет о плановой госпитализации и к выходным Джигарханян уже будет дома, из больницы поступают иные сведения.

«Он на профилактике. В выходные уже будет дома», — прокомментировал ТАСС Артур Согомонян, представитель народного артиста СССР.

Медики делятся новостями: пациенту собираются провести имплантацию постоянного кардиостимулятора.

Известно, что пациент в сознании, но находится в тяжелом состоянии.

Продюсер и актер Марк Рудинштейн сообщил Пятому каналу, что горячо любимый актер находится в тяжелом состоянии.

«Все не так страшно. Обострение на фоне диабета. Четыре дня прокапают и вернут обратно», — подчеркнул продюсер.

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Госпитализированного Джигарханяна готовят к операции
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