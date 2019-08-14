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Кейт Миддлтон перед свадьбой подверглась критике зоозащитников

Будущая супруга принца Уильяма училась стрельбе в 2007 году в Балморале.

Кейт Миддлтон перед свадьбой подверглась критике зоозащитников
Кейт Миддлтон выбрала не лучший способ для завоевания симпатий королевской семьи. Фото: Global Look Press

Пристрастие королевской семьи к охоте уже давно вызывает горячие споры между противниками и сторонниками этого действа. Традиция стрельбы по рябчикам и фазанам, наряду с облавой на оленей, насчитывает не одну сотню лет.

Тем не менее, если раньше охота была средством для пропитания, то в наши дни это скорее убийство ради развлечения.

В октябре 2007 года под «обстрел» критики попала Кейт Миддлтон. Незадолго до свадьбы она приехала с принцем Уильямом в шотландскую резиденцию Балморал и фото, где ее учат обращаться с ружьем и охотиться на оленей, попали в прессу.

Представитель Общества по этическому обращению с животными в свое время выразил возмущение поведением будущей герцогини Кембриджской. «То, что она решила принять участие в этом кровавом спорте, просто отвратительно!», — заявил он.

«То, что Кейт пытается влиться в королевскую семью, выбирая такой способ, не делает ей чести», — цитирует активиста Express.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиохота

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Кейт Миддлтон перед свадьбой подверглась критике зоозащитников
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