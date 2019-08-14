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Армен Джигарханян попал в реанимацию

У актера обострилось старое заболевание

Армен Джигарханян попал в реанимацию
Армен Джигарханян попал в реанимацию ФОТО: Global Look Press

Новость о том, что Армен Джигарханян попал в реанимацию, появилась 14 августа. Легендарный артист почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Сейчас он находится в одной из столичных больниц, за именитым пациентом постоянно присматривают врачи. Они оказывают всю необходимую помощь, чтобы стабилизировать состояние Джигарханяна.

Точных диагнозов не сообщается. Известно, что проблемы возникли из-за давнего заболевания. У легендарного артиста, экс-супруга Виталины Цымбалюк-Романовской, начались проблемы на фоне  сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

 

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Армен Джигарханян

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Армен Джигарханян попал в реанимацию
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