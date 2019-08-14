Новость о том, что Армен Джигарханян попал в реанимацию, появилась 14 августа. Легендарный артист почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Сейчас он находится в одной из столичных больниц, за именитым пациентом постоянно присматривают врачи. Они оказывают всю необходимую помощь, чтобы стабилизировать состояние Джигарханяна.

Точных диагнозов не сообщается. Известно, что проблемы возникли из-за давнего заболевания. У легендарного артиста, экс-супруга Виталины Цымбалюк-Романовской, начались проблемы на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.