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Фильм «Движение вверх» с Машковым оценили китайцы

Драме Антона Мегердичева в Поднебесной присвоили самую высокую оценку из всех зарубежных картин.

Фильм «Движение вверх» с Машковым оценили китайцы
«Движение вверх», 2017

Фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях, уже признан самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Сборы фильма с Владимиром Машковым в главной роли превысили два миллиарда рублей.

Примечательно, что до этой отметки не доходил ни один спортивный фильм. Как стало известно на днях, высокую оценку картина получила и у китайцев. Жители Поднебесной присвоили ленте рейтинг в 9,4 балла.

Любопытно, что фильм стартовал в китайском прокате 13 июня и шел целых четыре недели, что уже является большой редкостью.

«Фильм посмотрели более 2,5 миллиона человек. Мы собрали в прокате 13 миллионов долларов», — объяснил гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Создатели уверены, что успех картины в ее «искренности» и правдивости. История посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В тот год советская команда впервые обыграла сборную США, считавшуюся «непобедимой» на протяжении 36 лет.

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Владимир МашковДвижение вверхроссийские фильмы

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Фильм «Движение вверх» с Машковым оценили китайцы
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