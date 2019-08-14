Меган Маркл «раскрутила» ювелирный бренд

До того, как герцогиня Сассекская не обратила внимание на украшения небольшой мастерской, дизайнер Пиппа Смолл едва сводила концы с концами.

Дизайнер Пиппа Смолл организовала небольшую ювелирную мастерскую, где работают женщины из Афганистана. Таким образом она хотела помочь жительницам Кабула, где бушует пламя войны. Однако дела предприятия шли неважно.

Все изменилось после того, как на украшения марки свое внимание обратила Меган Маркл.

После того, как герцогиня Сассекская появилась в украшениях от Pippa Small на бракосочетании принцессы Евгении, дела небольшой мастерской стремительно пошли в гору. Никому неизвестная марка тут же стала узнаваемым брендом и в мастерскую посыпались заказы.

Смолл говорит, что Меган оказалась той доброй волшебницей, чье магическое прикосновение палочкой, открыло ей все двери в мир фэшн.



Хотя до герцогини ее украшения пробовали носить Анджелина Джоли, Ева Лонгория и даже Кейт Миддлтон, Pippa Small смогла «раскрутиться» лишь благодаря «молчаливой рекламе» Маркл, пишет Express.