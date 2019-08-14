Шаляпин провел вечер в обществе Копенкиной «под ушицу и самогон»

Музыкант Прохор Шаляпин провел вечер в обществе бывшей супруги Ларисы Копенкиной. Вместе они посетили один из дорогих ресторанов столицы. В Instagram Шаляпин рассказал, что это был всего лишь дружеский ужин. Вместе с экс-женой певец попробовал одно из фирменных блюд — драники.

В сторис он также выложил некоторые подробности посещения ресторана. Оказывается, в меню у бывших возлюбленных была также уха и самогон. «Сидим вот с Ларисой под ушицу и самогон», — заявил Шаляпин. Можно не сомневаться, что вечер у бывшей парочки получился на загляденье. Где в это время была нынешняя возлюбленная звезды пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская остается только догадываться.

Отметим, что в браке с Ларисой Копенкиной музыкант был с 20013 по 2015 год. Не так давно Прохор Шаляпин участвовал в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой он заявил, что их знакомство случилось во время его отдыха на Ямайке. Предпринимательница, которая, как известно, значительно старше Шаляпина, лежала и загорала. Он шел мимо и запнулся об нее. Сначала женщина не отреагировала, и Шаляпин подумал, что наткнулся на труп.

Как сказал Прохор Шаляпин, они провели в отеле незабываемую ночь. Мать музыканта какое-то время выступала против этого союза, но после разговора с Копенкиной поняла, что у той самые серьезные намерения и смирилась.