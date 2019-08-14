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Экс-жена Казаченко объяснила, почему решилась на пластику груди

38-летняя Ольга никогда не комплексовала из-за своей внешности. Девушка согласилась на операцию только после родов.

Экс-жена Казаченко объяснила, почему решилась на пластику груди
Ольга Казаченко (Фото: Globallookpress.com)

В своей звездной колонке для Teleprogramma.pro экс-супруга Вадима Казаченко затронула тему пластической хирургии. 38-летняя Ольга призналась: она всегда удивлялась стремлению современных девушек «перекроить» свою внешность. Бывшая возлюбленная заслуженного артиста России поддерживает естественность и советует девочкам хорошенько подумать перед тем, как идти на подобные радикальные меры. Ведь нет ничего лучше природной красоты и уникальности.

Сама Ольга никогда не комплексовала из-за внешности, принимая незначительные недостатки, и гордясь достоинствами фигуры. Однако после родов — девушка воспитывает сына Филиппа — экс-супруга Казаченко задумалась о пластике груди. Своего первенца бывшая избранница артиста вскармливала до двух лет. Разумеется, после того, как молодая мамочка отлучила сынишку от грудного молока, она захотела подкорректировать бюст.

Для этого Ольга обратилась в клинику, заранее определившись в пластическим хирургом. Знаменитость не скрывает: все прошло на удивление гладко и легко. Казаченко осталась довольна полученным результатом. При этом экс-супруга певца подметила, что не стоит соглашаться на пластику в угоду мужчин.

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Вадим КазаченкоЗвездный стильОльга Казаченко

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Экс-жена Казаченко объяснила, почему решилась на пластику груди
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