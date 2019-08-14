НОВОСТИ

Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали неизвестные

Юрист Юрий Нечаев заявил, что данный документ нужно было считать недействительным.

Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали неизвестные
Подпись Фриске могли подделать/globallookpress.com

Юрист семьи певицы Жанны Фриске Юрий Нечаев заявил, что яркая исполнительница не подписывала договор с Русфондом, который собирал деньги на ее лечение. Подпись, как он считает, просто подделали. Нечаев обращался в суд, но там даже не рассмотрели его заявление о признании договора Жанны с Русфондом недействительным.

Жанна Фриске. Фото
Подпись Фриске в договоре с Русфондом могли подделать/globallookpress.com

Как сказал Нечаев, то, что подпись не принадлежит руке Жаннs Фриске признала независимая экспертиза. Она сильно отличается от подписи в паспорте звезды, копия которого есть в материалах дела.

Адвокат семьи Фриске подчеркнул, что в суде были грубо нарушены процессуальные нормы. Уголовное дело по факту подделки подписи никто не завел. Он заметил, что отец Жанны Фриске никогда не был стороной договора. Владимир Фриске всего лишь слышал по телевизору о призывах помочь звезде, но не знал, как оформляется договор, поэтому он не мог поставить подпись.

Нечаев заметил, что суд удовлетворил сторону Русфонда. В итоге родители Жанны Фриске остались без своей части дома, которую были вынуждены продать. Они полностью погасили долг перед благотворительной организацией. Вторая половина дома принадлежит Дмитрию Шепелеву. Он также продал свою долю. При этом адвокат отметил, что часть имущества телеведущего арестовали, потому что денег у гражданского супруга Фриске не хватило. Сами родители певицы сейчас живут в ее московской квартире, которую удалось сохранить, сообщает wday.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

благотворительная организация "Русфонд"Владимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна ФрискеЮрий Нечаев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали неизвестные
Интересно?
Поделись с друзьями: