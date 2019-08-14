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Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о блокадниках

Член комитета Госдумы Дмитрий Свищев осудил слова певицы.

Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о блокадниках
Бузовой вышлют послушать симфонию Шостаковича/globallookpress.com

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что обязательно вышлет певице Ольге Бузовой запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича после ее шутки о блокадниках. Кроме того, ей дадут почитать произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева, где описываются ужасы блокадного города.

Ольга Бузова. Фото
Бузову раскритиковали за неудачную шутку в Госдуме/globallookpress.com

Напомним, что Ольга Бузова в своем Instagram, облизывая тарелку с супом заявила, что она блокадница. После этого общественность возмутилась, что певица перешла все рамки дозволенного. В ее адрес раздалось множество проклятий и оскорбительных выражений.

Свищев подчеркнул, что на ролике Ольга Бузова выглядит глупо и нелепо. Как он считает, неуместное выражение она употребила просто от нехватки знаний. В ее школьной программе есть явные пробелы.

Свищев заметил, что у Бузовой огромная армия поклонников. Исполнительница должна нести положительный пример для своих фанатов. В то же время слуга народа заметил, что не собирается принижать достоинства девушки, сообщает «РИА «Новости».

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Дмитрий СвищевДмитрий ШостаковичЛенинградОльга Бузова

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Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о блокадниках
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