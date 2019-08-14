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Басилашвили назвал слова Бузовой о блокадниках за гранью разумного

По словам прославленного актера, люди в войну падали с ног от голода.

Басилашвили назвал слова Бузовой о блокадниках за гранью разумного
Басилашвили резко осудил слова Бузовой о блокадниках/globallookpress.com

Актер Олег Басилашвили негативно отреагировал на слова телеведущей и певицы Ольги Бузовой о жителях блокадного Ленинграда. Напомним, что яркая исполнительница, облизывая тарелку с супом, сравнила себя с блокадницей. За это она подверглась травле в Сети. Многие посчитали такое сравнение из ее уст крайне неуместным.

Ольга Бузова. Фото
Бузову раскритиковали за неуместные слова/globallookpress.com

По словам Басилашвили, он прекрасно помнит ужасы войны. Как заметил звездный актер, каждый должен встать на колени перед еще оставшимися в живых жителями блокадного Ленинграда. Басилашвили назвал шутку Ольги Бузовой за гранью разумного.

Актер добавил, что блокада – страшное горе. Трагедия тех людей, которые жили в военное время и несли тяготы времени. Победить людям того поколения помогла духовность, интеллигентность, самопожертвование во имя других.

Басилашвили вспомнил, что в годы войны в Ленинграде люди падали с голода. Другие, кто мог стоять на ногах, несли их в парадные, чтобы тех не засыпало снегом. Как считает актер, Бузова сказала эти слова с явной издевкой и это полное безобразие, с которым нужно бороться, сообщает портал tsargrad.tv.

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ЛенинградОлег БасилашвилиОльга БузоваСанкт-Петербург

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Басилашвили назвал слова Бузовой о блокадниках за гранью разумного
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