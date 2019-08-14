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«Я такая же доверчивая»: Бузова заявила, что не утратила веру в людей

Телеведущая примет участие в новом проекте «План Б» после неудачного опыта на шоу «Замуж за Бузову».

«Я такая же доверчивая»: Бузова заявила, что не утратила веру в людей
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая «Дома-2» примет участие в съемках нового реалити-шоу «План Б». Экс-супруге футболиста Дмитрия Тарасова предстоит найти парня из числа тех мужчин, которым удастся пройти кастинг. В проекте появится и Тимур Батрутдинов. Шоумен окажется в том же положении, что и Ольга Бузова, с одним лишь отличием — он должен будет определиться с выбором девушки.

Вспоминая свой неудачный опыт и разочарование после шоу «Замуж за Бузову», тогда поющая телеведущая не смогла построить отношения с финалистом реалити Денисом Лебедевым — девушка призналась, что сразу оговорила с продюсерами то, что в новом проекте не должно оказаться женатых мужчин.

Ольга не скрывает: став участницей «Замуж за Бузову» она испытала всю гамму ощущений. Девушка надеялась встретить идеального спутника жизни. Однако на деле присутствующие мужчины думали только о развлечении и самопиаре, их не интересовало, что испытывает телеведущая. Несмотря на это, Бузова сохранила веру в людей.

«Я такая же, как была, доверчивая и искренняя… и у меня в голове не укладывается, как можно врать нагло в глаза, использовать человека ради своих целей», — отметила певица, заверив, что спустя год, она с таким же открытым сердцем едет на съемки «Плана Б».

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звездные отношенияЗвездный стильОльга Бузова

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«Я такая же доверчивая»: Бузова заявила, что не утратила веру в людей
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