«Я такая же доверчивая»: Бузова заявила, что не утратила веру в людей

Телеведущая примет участие в новом проекте «План Б» после неудачного опыта на шоу «Замуж за Бузову».

Ведущая «Дома-2» примет участие в съемках нового реалити-шоу «План Б». Экс-супруге футболиста Дмитрия Тарасова предстоит найти парня из числа тех мужчин, которым удастся пройти кастинг. В проекте появится и Тимур Батрутдинов. Шоумен окажется в том же положении, что и Ольга Бузова, с одним лишь отличием — он должен будет определиться с выбором девушки.

Вспоминая свой неудачный опыт и разочарование после шоу «Замуж за Бузову», тогда поющая телеведущая не смогла построить отношения с финалистом реалити Денисом Лебедевым — девушка призналась, что сразу оговорила с продюсерами то, что в новом проекте не должно оказаться женатых мужчин.

Ольга не скрывает: став участницей «Замуж за Бузову» она испытала всю гамму ощущений. Девушка надеялась встретить идеального спутника жизни. Однако на деле присутствующие мужчины думали только о развлечении и самопиаре, их не интересовало, что испытывает телеведущая. Несмотря на это, Бузова сохранила веру в людей.