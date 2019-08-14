В Торонто готовятся проститься с Аллой Вербер

В канадском Торонто 14 августа простятся с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Звезду похоронят в закрытом гробу. Прощание начнется, когда в России будет уже вечер, а в некоторых городах нашей страны и вовсе ночь. Все из-за большой разницы во времени.

Напомним, что «законодательница российской моды» скончалась 6 августа на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Неожиданно звезде стало плохо после посещения одного из ресторанов, где она попробовала рыбное блюдо. Бизнесвумен в течение суток пытались помочь врачи, но ничего сделать не смогли. По слухам, чтобы оказать помощь Вербер были даже вызваны медики из Израиля. Причиной смерти стал менингококковый сепсис. Это очень опасное заболевание, поэтому сейчас в группе риска все, кто плотно общался с Вербер в последнее время.

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Между тем в Торонто не смогли отправиться многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Дело в том, что в Канаду нужно оформлять визу, а сделать это в столь сжатые сроки крайне сложно.

В России 14 августа также будут прощаться с Аллой Вербер. Столичные модники планируют надеть стильные вещи и своеобразно почтить память фэшн-директора около стен ЦУМа, на стенах которого уже несколько дней висит огромный плакат с бизнес-леди. У нее, как известно, одевался весь столичный бомонд, сообщает портал Dni.ru.