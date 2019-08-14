НОВОСТИ

В Торонто готовятся проститься с Аллой Вербер

Фэшн-директор ЦУМа умерла во время отдыха на итальянском курорте 6 августа.

В Торонто готовятся проститься с Аллой Вербер
Аллу Вербер похоронят в канадском Торонто/globallookpress.com/

В канадском Торонто 14 августа простятся с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Звезду похоронят в закрытом гробу. Прощание начнется, когда в России будет уже вечер, а в некоторых городах нашей страны и вовсе ночь. Все из-за большой разницы во времени.

Алла Вербер. Фото
Аллу Вербер похоронят в Торонто/globallookpress.com/

Напомним, что «законодательница российской моды» скончалась 6 августа на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Неожиданно звезде стало плохо после посещения одного из ресторанов, где она попробовала рыбное блюдо. Бизнесвумен в течение суток пытались помочь врачи, но ничего сделать не смогли. По слухам, чтобы оказать помощь Вербер были даже вызваны медики из Израиля. Причиной смерти стал менингококковый сепсис. Это очень опасное заболевание, поэтому сейчас в группе риска все, кто плотно общался с Вербер в последнее время.

Между тем в Торонто не смогли отправиться многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Дело в том, что в Канаду нужно оформлять визу, а сделать это в столь сжатые сроки крайне сложно.

В России 14 августа также будут прощаться с Аллой Вербер. Столичные модники планируют надеть стильные вещи и своеобразно почтить память фэшн-директора около стен ЦУМа, на стенах которого уже несколько дней висит огромный плакат с бизнес-леди. У нее, как известно, одевался весь столичный бомонд, сообщает портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберАлла Вербер умерлаИталияКанадаТоронто

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Торонто готовятся проститься с Аллой Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: