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Денис Матросов пожаловался на скудную зарплату актеров

Отец четверых детей открыл бизнес, чтобы прокормить семью.

Денис Матросов пожаловался на скудную зарплату актеров
https://www.instagram.com/denismatrosov/

Жить от зарплаты до зарплаты порой приходится и звездам. 46-летний актер Денис Матросов признался, что прожить на актерские гонорары невозможно. Многодетный отец все больше склоняется к мысли, что актерство — не больше, чем творчество, а для благополучной жизни надо иметь еще и бизнес.

«Создал «Театр Дениса Матросова». Для того чтобы содержать семью, нужно заниматься каким-то делом, — говорит актер. — Этот проект мне крайне любопытен. Продюсирование — интересное творческое действо, где ты создаешь что-то новое», сообщает «Собеседник».

При этом, все заработанные деньги актер тратит на семью, так как именно любимую жену и детей считает главным смыслом жизни.
«Я мужчина и это моя обязанность содержать близких и сделать все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались», — делится Матросов.

Напомним, у актера четверо наследников. Двое старших детей, Владимир и Юрий, появились в браке с актрисой Людмилой Татарской. 8-летний Иван родился в отношениях с Марией Куликовой. И, наконец, младшенького Федора звезде подарила нынешняя возлюбленная Ольга Головина.

Рождение четвертого ребенка Денис назвал настоящим чудом.

«Сын. 3530г. 50см. 1 мая 2016 года в 16:55 по московскому времени. В Великий праздник Воскрешения Господня! Чемпион родился! Подарок судьбы! Чудо! Любимая подарила нам сына», — радовался Матросов и принимал поздравления в сетях.

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Денис Матросов пожаловался на скудную зарплату актеров
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