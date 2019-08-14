Лепс поделился снимком с семнадцатилетней красавицей-дочкой

Певец Григорий Лепс опубликовал в Instagram снимок, на котором он находится в обществе своей семнадцатилетней дочери Евы. Вместе с ней он в Италии на отдыхе. «Отдыхаем с Евой Лепс. Долгожданный отпуск с семьей», — заявил популярный музыкант.

Надо отметить, что дочь Григория Лепса выросла настоящей красавицей. Можно не сомневаться, что у девушки уже сейчас нет отбоя от женихов. Ева родилась у исполнителя от отношений со второй супругой Анна Шаплыковой. Это известная балерина, которая выступала в балете Лаймы Вайкуле. Кстати, у певца от этого брака есть еще одна дочь – двенадцатилетняя Николь. Также у певца есть сын Иван. Ему сейчас девять лет.

Первой супругой музыканта была Светлана Дубинская. Они познакомились много лет назад в музыкальном училище Сочи. Григорий тогда грыз гранит науки на отделении ударных инструментов, а его будущая жена, с которой, правда, брак получился неудачным, обучалась на вокальном отделении училища.

Добавим, что от первого брака у Григория Лепса есть дочь Инга. Она живет в Москве. Сейчас ей уже 34 года.