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Саундтрек к фильму «Команда мечты» исполнил подросток-инвалид

17-летний Данил Плужников с детства страдает генетическим заболеванием, его рост всего 110 сантиметров.

Саундтрек к фильму «Команда мечты» исполнил подросток-инвалид
https://www.instagram.com/pylllygrim/

О Даниле Плужникове узнала вся страна после победы мальчугана в третьем сезоне шоу «Голос. Дети». После талантливый парень выступал на «Нашествии» с группой «Кипелов», затем с Димой Биланом на «Новой волне-2016», дал больше десяти больших сольных концертов.

Такие колоссальные нагрузки и частые переезды парень выдерживает, несмотря на серьезное врожденное заболевание. Еще в полтора года Даниле поставили спондилоэпифизарную дисплазию. Рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились боли в области позвоночника, таза, суставах.

Но именно болезнь заставила парня отвлечься на музыку и добиться в этой сфере больших успехов. Когда Плужникову предложили написать еще и саундтрек к фильму Филиппа Абрютина «Команда мечты», тот сразу согласился. Лента выходит в прокат 29 августа.

«Выбор сразу пал на Данила. Сильный, стойкий, настоящий боец, но при этом очень добрый парень. Мы отправили ему слова и он, не раздумывая, согласился», — признался режиссер.

Фильм — это ряд историй героев о преодолении себя. Герой Яна Цапника, спортивный комментатор Степан Вершинин, лишается работы на телевидении и в поисках новой попадает на юношеские соревнования по конному спорту. Среди спортсменов Степан встречает современных «Ромео и Джульетту», Артура и Катю, которым и предстоит сделать выбор — победа на соревнованиях или любовь.

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«Голос» и «Голос. Дети»Данил ПлужниковДаня ПлужниковПрограмма "Голос. Дети"саундтрекФильм "Команда мечты"Ян Цапник

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Саундтрек к фильму «Команда мечты» исполнил подросток-инвалид
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