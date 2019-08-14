Дана Борисова помирилась с дочерью и мамой

Последний год выдался тяжелым для телеведущей. После лечения от наркотической зависимости Дана потеряла контакт с 11-летней дочерью Полиной. Девочка даже убегала из дома, не найдя поддержки и понимания мамы.

Сложными оставались и отношения знаменитой блондинки со своей родительницей. Дане казалось, что родственница пиарится на ее сложной жизненной ситуации, а также настраивает Полину против нее. Выяснить обиды и наладить отношения Дана позвала обеих в морской круиз по Черному морю.

«Меня пригласили в путешествие по воде. С дочкой начали собирать чемоданы. Тогда и подумала, что будет здорово, если и мама отправится с нами. Она живет в Крыму, в Судаке. Видимся редко», — делится Борисова, сообщает «СтарХит».

Не обошлось и без приключений. Так Екатерина Ивановна опоздала на остановку корабля в Ялте и догоняла лайнер по суше, купив билет на автобус.

«Она смогла провести с нами всего три дня, так как на работе самый сезон, она водит экскурсии по Крыму, — продолжает Дана. — Но это время было душевным и приятным».

больше по теме Дана Борисова потратила 40 тысяч рублей на косметолога Телеведущая недавно вернулась из морского круиза и решила побаловать себя визитом в клинику красоты.

Девушки, наконец-то, смогли простить друг другу все обиды и недопонимания, а также договорились в конце лета отправиться в путешествие снова втроем, только уже на более длительный срок.