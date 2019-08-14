На «Новую волну» приедут Рита Ора и Наталья Орейро

Международный конкурс «Новая волна 2019» пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Цель конкурса открыть новые имена, как это было с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Иваном Дорном и многими-многими другими. В этом году за престижную победу будут бороться 13 финалистов из 11 стран мира.

Выбирать лучших будет строгое жюри, в нынешний состав которого вошли Игорь Крутой, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Леонид Агутин и другие.

Как рассказывают организаторы, кроме, собственно, конкурсной программы, запланировано и проведение нескольких творческих вечеров. Любители музыки смогут посетить концерты Игоря Крутого, Анжелики Варум и Сосо Павлиашвили.

А в качестве специальных гостей выступят Рита Ора и Наталья Орейро.