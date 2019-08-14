Снимок заметно располневшей Аллы Пугачевой появился в Сети

Фотография, судя по всему, была сделана несколько лет назад.

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась фотография ее матери. Известная певица, надо сказать, на снимке мало похожа на себя. Алла Пугачева выглядит заметно располневшей. Снимок был сделан несколько лет назад, потому что сейчас Примадонна в прекрасной форме, несмотря на то, что в апреле нынешнего года отпраздновала семидесятилетие.

Впрочем, подпись под снимком явное свидетельство, что Алла Пугачева не привыкла обращать внимание на сплетников и тех, кто обсуждает ее внешность. «И пусть сплетники за моей спиной станут ожогом на вашем языке», — заявляет Алла Пугачева.

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Отметим, что нынешнее лето звезда проводит в Юрмале. В престижном районе Дзинтари она вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным, снимает огромный особняк. Вместе с ними отдыхают на Рижском взморье и их милые дети – близнецы Гарри и Лиза.

Добавим, что отъезд в Латвию с перрона Рижского вокзала Примадонны полтора месяца назад обернулся скандалом. Она подъехала с водителем на машине прямо к вагону. Многие посчитали, что звезда могла бы быть поскромнее.