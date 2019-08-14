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Александр Васильев о Вербер: «Любила богатство, шампанское, бриллианты»

Фешн-директор московского ЦУМа умерла 6 августа в Италии.

Александр Васильев о Вербер: «Любила богатство, шампанское, бриллианты»
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ/INSTAGRAM.COM/ALEXANDRE_VASSILIEV/

Как известно, 6 августа умерла фешн-директор московского ЦУМа Алла Вербер. На трагедию отозвались многие российские, и не только, знаменитости. Накануне своими воспоминаниями об Алле поделился историк моды Александр Васильев, давно знавший и друживший со светской львицей.

По его словам, Вербер показала необразованным нуворишам, куда потратить деньги, открыв для России итальянские бренды «Дольче и Габбана», «Лора Пьяна» и «Борсалино».
Кроме того, историк моды признался, что всегда считал Аллу человеком здоровым. Во всяком случае сама светская львица никогда не обсуждала с ним болезни. Зато, по словам Александра Васильева, ему приводилось бывать на праздниках, которые устраивала Вербер. В частности, историк был в числе приглашенных на ее60-летие, которое Алла проводила на Рублевке.

«Она любила богатство, праздники, шампанское, бриллианты, – вспоминает Васильев. – Когда я был у нее на 60-летии на Рублевке, бриллианты на ней и ее гостях так и сверкали», — рассказывает Васильев журналистам издания «Собеседник».

Напомним, не так давно, во избежание спекуляций о домыслов, коллеги Аллы Вербер рассказали, что на самом деле стало причиной смерти светской львицы. По их словам, это был менингококковый сепсис.

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Алексадр ВасильевАлла Вербер умерлавоспоминанияЦУМ

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Александр Васильев о Вербер: «Любила богатство, шампанское, бриллианты»
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