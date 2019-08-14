Лиза Галкина в модном фартуке приготовилась к вкусному обеду

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась серия забавных фотографий, посвященных девочке, которая, как известно, влюбила в себя миллионы россиян. На кадрах можно увидеть Лизу Галкину, которая сидит за столом и готовится к вкусному обеду. На девочке красивый модный фартук, а на голове колпак. Девочка приложила руку к голове и отдает честь, как бы говоря: «К употреблению пиши я полностью готова!»

Пользователи в комментариях взорвались восторженными откликами. «Лиза, поваренок, приготовила обед. Из скольки блюд?», «Мамина помощница», «Как мне становится тепло и радостно, когда я вижу это диво! Будь здорова милая!», — заявили подписчики Лизы Галкиной в комментариях.

Отметим, что Лиза Галкина родилась у Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина в 2013 году от суррогатной матери. У нее еще есть родной братик-близнец Гарри. Его также обожают многие пользователи.

Нынешнее лето Лиза Галкина вместе с братиком и родителями проводит в латвийской Юрмале. Семья снимает на рижском взморье огромную виллу.