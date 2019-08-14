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52-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру в бикини

Голливудская актриса отдыхает на родине в Мексике.

52-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру в бикини
САЛЬМА ХАЙЕК / GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская актриса мексиканского происхождения в настоящее время отдыхает на своей родине. Снимками из Мексики звезда делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Кроме моря, пляжа, голубых волн, особенно впечатляют поклонников артистки сама Сальма. 52-летняя звезда демонстрирует идеальную фигуру в бикини.

Кроме того, на ее странице в Сети появился ролик, который впечатлил и саму звезду. Супруга одного из самых богатых людей на планете пришла в настоящий восторг, когда увидела купание лошадей. Таким зрелищем Сальма не могла не поделиться за своими фанатами.

Напомним, Хайек весьма успешная актриса, несмотря на ее безбедное существование. Не атк давно она поделилась кардами со съемок нового фильма. В картине звезде досталась роль бездомной.

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52-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру в бикини
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