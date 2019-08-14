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Лиза и Гарри Галкины сыграли песенку из фильма «Кин-дза-дза!»

Алла Пугачева за кадром дирижировала семейным детским оркестром.

Лиза и Гарри Галкины сыграли песенку из фильма «Кин-дза-дза!»
ЛИЗА И ГАРРИ ГАЛКИНЫ / ФОТО: INSTAGRAM.COM/MAXGALKINRU/

Творческая одаренность все явственней проявляется у подрастающих детей Максима и Аллы Пугачевой. Пятилетние близнецы рисуют, рассказывают сказки и делают и вообще делают успехи во многих направлениях творчества. Но и в более раннем возрасте малыши уже демонстрировали свои таланты.

В этом еще раз смогли убедиться поклонники звездного семейства и конкретно ее подрастающего поколения. На фанатской странице Гарри Галкина в социальной сети Instagram появился архивный ролик, в котором небольшой семейный детский оркестр исполняет известную мелодию из фильма «Кин-дза-дза!».

Гарри старательно выдувает нужные звуки из своего детского саксофона, ритм задает Лиза, стуча в маленький бубен. Ну, а импровизированным дирижерским пультом, одновременно солируя, находится Алла Борисовна.

«Мама, мама, что я буду делать…», подпевает звезда.

Напомним, не так давно маленькая Лиза не хотела отпускать папу на съемки, а позже рассказала ему, кого хочет увидеть в зоопарке.

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Лиза и Гарри Галкины сыграли песенку из фильма «Кин-дза-дза!»
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