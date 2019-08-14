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Благодаря победе в конкурсе «Миссис Россия-2019» исполнит свою мечту

Екатерина Нишанова решила не обращать внимания на травлю хейтеров в Сети.

Благодаря победе в конкурсе «Миссис Россия-2019» исполнит свою мечту
ЕКАТЕРИНА НИШАНОВА/INSTAGRAM.COM/KATE_LOVE_MAX/

Сразу после того, как стало известно имя, а главное – доступен снимок новой «Миссис Россия-2019», в Сети не утихают обвинения в адрес организаторов и самой победительницы конкурса Екатерины Нишановой. Устроителей отбора обвиняют в том, что победа куплена, а саму красавицу – в злоупотреблении косметологическими процедурами.

Дошло до того, что отказ Екатерины представлять нашу страну на мировом уровне обыватели объяснили именно развернувшейся в интернете кампанией. Однако, на деле оказалось совсем иначе. Подруга победительницы Эля Манедьярова в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, что ехать в Китай Катя и не планировала – слишком много времени занимает забота о семье.

Что же касается самой победы, то для Нишановой это не самоцель. Титул «королевы красоты», отмечает приятельница, поможет воплотить в жизнь давнюю мечту Екатерины – создать благотворительный фонд для помощи детям-инвалидам.

«Имея такой статус, начинать какие-либо проекты гораздо проще», — добавила девушка.

Сама же победительница конкурса в настоящее время проводит время со своей семьей, по которой за время конкурса очень соскучилась. А на хейтеров Екатерина решила не обращать внимания – у нее есть заботы и планы поважнее.

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благотворительная организацияЕкатерина НишановаконкурсМиссис Россияпобедительница

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Благодаря победе в конкурсе «Миссис Россия-2019» исполнит свою мечту
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