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Стриженова долетела до Мексики, чтобы поздравить дочь с годовщиной свадьбы

Анастасия Стриженова и Петр Геращенко поженились 9 августа 2013 года.

Стриженова долетела до Мексики, чтобы поздравить дочь с годовщиной свадьбы
ЕКАТЕРИНА СТРИЖЕНОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Телеведущая Екатерина Стриженова готова по несколько раз поздравлять своих близких с памятными датами и радостными событиями. Одна из таких дат, несомненно, шестилетие со дня свадьбы старшей дочери Екатерины и Александра Стриженовых. Напомним, Анастасия Стриженова и Петр Геращенко поженились 9 августа 2013 года в Москве.

Несколько дней назад телеведущая уже поздравила детей с праздником в своем Instagram, а накануне сделала это лично. Вместе с мужем она прилетела в Мексику, где сейчас отдыхает семья дочки телезвезды. Об этом Екатерина также сообщила фанатам в Сети.

«Чтобы поздравить детей с годовщиной свадьбы, пришлось долететь до Мексики! Но мы готовы хоть на Северный полюс, только живите дружно и счастливо…И отдельное «спасибо» вам, за Петю Петровича!», — еще раз обратилась к детям Екатерина.

На снимке, которым ведущая поделилась в публикации все семейство стоит у входа в отель. А сама Екатерина Стриженова держит на руках того самого «Петю Петровича». На карапузе белая рубашка, темные шорты, ну, и сомбреро, конечно – Мексика как-никак.

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Стриженова долетела до Мексики, чтобы поздравить дочь с годовщиной свадьбы
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