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Коллеги Дельфина сообщили о его состоянии после обморока

Музыканту вызвали скорую помощь прямо в студию.

Коллеги Дельфина сообщили о его состоянии после обморока
Музыканту неожиданно стало плохо, но все обошлось. Фото: instagram.com/dolphinmusic/

Популярный рок-исполнитель Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков) заставил своих коллег в звукозаписывающей студии побеспокоиться. 47-летнему певцу неожиданно стало плохо, он потерял сознание. Друзья вызвали ему скорую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Как сообщает канал Рен-ТВ, у Андрея подскочило давление, медики осмотрели его и не стали забирать в больницу.

«Спешим сообщить, что сейчас уже все хорошо и мы продолжаем работу над новой пластинкой», — написали коллеги Дельфина на его странице в Instagram.

Напомним, в юности Лысиков увлекался хип-хопом, принимал участие в группах «Дубовый Гаайъ» и «Мальчишник». Однако слава пришла к нему, когда он занялся сольным проектом. В 2018 году его песня «520» и клип на нее вызвали волну одобрения у поклонников самых разных музыкальных направлений.

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Коллеги Дельфина сообщили о его состоянии после обморока
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