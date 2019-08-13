Коллеги Дельфина сообщили о его состоянии после обморока

Популярный рок-исполнитель Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков) заставил своих коллег в звукозаписывающей студии побеспокоиться. 47-летнему певцу неожиданно стало плохо, он потерял сознание. Друзья вызвали ему скорую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Как сообщает канал Рен-ТВ, у Андрея подскочило давление, медики осмотрели его и не стали забирать в больницу.

«Спешим сообщить, что сейчас уже все хорошо и мы продолжаем работу над новой пластинкой», — написали коллеги Дельфина на его странице в Instagram.

Напомним, в юности Лысиков увлекался хип-хопом, принимал участие в группах «Дубовый Гаайъ» и «Мальчишник». Однако слава пришла к нему, когда он занялся сольным проектом. В 2018 году его песня «520» и клип на нее вызвали волну одобрения у поклонников самых разных музыкальных направлений.

А вам нравятся песни Дельфина?