НОВОСТИ

Мать Бузовой объяснила шутку дочери о блокадниках

Оказывается, в их семье можно было посмеиваться над бабушкой, пережившей блокаду.

Мать Бузовой объяснила шутку дочери о блокадниках
Ольга Бузова опять стала инициатором скандала. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мать Ольги Бузовой Ирина объяснила слова дочери, которые вызвали волну негодования. Напомним, телеведущая хотела пошутить в Instagram по поводу того, что она леди. Девушка выложила видео, на котором вылизывает тарелку. Во время съемки ролика звезда засмущалась и объяснила этот простецкий поступок тем, что она — «блокадница», якобы в Петербурге все принято доедать до конца. Отметим, что это произошло во время обеда на дорогой вилле на одном из заграничных курортов, что еще больше подлило масла в огонь разразившегося скандала.

Ирина Бузова отметила, что бабушка Ольги была блокадницей и часто рассказывала внучке о тех страшных днях. Привычку вылизывать тарелку девушка переняла у своих родителей. Ее отец всегда шутил, что пережитое горе передается в генах.

«В блокаду люди тоже выживали, обладая чувством юмора, если уж на то пошло. Она (Ольга — прим. авт.) никого не оскорбляла. Она действительно потомок человека, пережившего блокаду», — рассказала женщина журналистам Рен-ТВ.

Она также рассказала, что в семье Бузовых было нормальным немного подшучивать над бабушкой-блокадницей, и Ольга еще ребенком запомнила эти шутки.

Добавим, что многие общественные деятели, ветераны осудили сравнение скандальной телеведущей с реальными блокадниками. Среди них и поэт Илья Резник, который назвал это гнусным поступком.

Убедили ли вас доводы Ирины Бузовой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

блокада ЛенинградаИрина Бузованеудачная шуткановый скандалОльга Бузова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мать Бузовой объяснила шутку дочери о блокадниках
Интересно?
Поделись с друзьями: