Мать Бузовой объяснила шутку дочери о блокадниках

Оказывается, в их семье можно было посмеиваться над бабушкой, пережившей блокаду.

Мать Ольги Бузовой Ирина объяснила слова дочери, которые вызвали волну негодования. Напомним, телеведущая хотела пошутить в Instagram по поводу того, что она леди. Девушка выложила видео, на котором вылизывает тарелку. Во время съемки ролика звезда засмущалась и объяснила этот простецкий поступок тем, что она — «блокадница», якобы в Петербурге все принято доедать до конца. Отметим, что это произошло во время обеда на дорогой вилле на одном из заграничных курортов, что еще больше подлило масла в огонь разразившегося скандала.

Ирина Бузова отметила, что бабушка Ольги была блокадницей и часто рассказывала внучке о тех страшных днях. Привычку вылизывать тарелку девушка переняла у своих родителей. Ее отец всегда шутил, что пережитое горе передается в генах.

«В блокаду люди тоже выживали, обладая чувством юмора, если уж на то пошло. Она (Ольга — прим. авт.) никого не оскорбляла. Она действительно потомок человека, пережившего блокаду», — рассказала женщина журналистам Рен-ТВ.

Она также рассказала, что в семье Бузовых было нормальным немного подшучивать над бабушкой-блокадницей, и Ольга еще ребенком запомнила эти шутки.

Добавим, что многие общественные деятели, ветераны осудили сравнение скандальной телеведущей с реальными блокадниками. Среди них и поэт Илья Резник, который назвал это гнусным поступком.

Убедили ли вас доводы Ирины Бузовой?