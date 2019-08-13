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Резник назвал сравнение Бузовой с блокадницей «гнусным поступком»

Артист, переживший блокаду Ленинграда, констатировал, что российский шоу-бизнес деградировал.

Резник назвал сравнение Бузовой с блокадницей «гнусным поступком»
Илья Резник раскритиковал слова Бузовой о блокадниках. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Илья Резник раскритиковал «блокадницу» Ольгу Бузову за явно неуместное определение. Напомним, скандальная телеведущая выложила в Instagram видео, на котором она вылизывает тарелку после вкусной трапезы на вилле у моря. Заметив, что ее снимают, девушка смутилась и сказала, что ей можно так делать, ведь она «блокадница», мол, родилась в Санкт-Петербурге, где принято все доедать.

Российская общественность, особенно люди реально пережившие блокаду Ленинграда, возмутились этой выходке, назвав ее безнравственной. Свое негодование выразил и поэт-песенник Илья Резник, который в годы Блокады был ребенком.

«Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует… Наши эстрадно-шоу-товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину…» — грустно констатирует он в комментарии каналу 78.ru.

Артист отметил, что если бы Бузова перенеслась в 1942 год и попробовала прожить на 125 граммов хлеба в день, она вряд ли бы совершила такой поступок. Резник назвал эту выходку «гнусной».

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Тэги:

блокада ЛенинградаГолодИлья РезникОльга Бузова

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Резник назвал сравнение Бузовой с блокадницей «гнусным поступком»
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