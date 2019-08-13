Накануне похорон Вербер Малышева поделилась воспоминаниями о ней

Родственники решили похоронить Аллу Вербер в Канаде. Увы, не все друзья смогут проститься с покойной.

В среду, 14 августа, мир моды простится с Аллой Вербер, фэшн-директором ЦУМа, скончавшейся 6 числа в Италии. Женщину похоронят в Канаде, где долгие годы живет ее мать. Поэтому далеко не все отечественные знаменитости, которые любили и почитали покойную, смогут присутствовать на траурной церемонии.

Одной из тех, кто хочет, но не сможет, стала подруга Вербер, телеведущая Елена Малышева. Она рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro, что обращалась в посольство Канады, но получить визу оказалось очень сложно, в США полететь проще. В короткий срок оформить документы практически невозможно.

«Алла была потрясающим другом. В минуты, когда мне было тяжело или ей казалось, что меня кто-то обижал, она всегда была рядом. Приглашала в гости, вела на какие-то бега», — вспоминает телевизионный врач.

Она отметила, что роскошь и шик, которые окружали Аллу Вербер, являлись результатом трудного жизненного пути этой женщины. Ее судьба, говорит Малышева, должна стать примером для тех, кто хочет чего-то добиться в жизни.

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