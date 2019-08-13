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Королевская семья ответила на обвинения принца Эндрю в педофилии

Федеральный суд США обнародовал документы, изобличающие герцога Йоркского.

Королевская семья ответила на обвинения принца Эндрю в педофилии
James Whatling/Mega Agency/East News

Сын королевы Елизаветы вновь оказался в центре скандала. На этот раз имя 59-летнего графа Йоркского фигурирует в громком судебном разбирательстве о педофилии.

Федеральный суд США обнародовал большую часть документов по делу Джеффри Эпштейна — миллиардера, обвиняемого в секс-торговле. Мужчина, имея широкую сеть контактов и помощников, на протяжении многих лет принуждал несовершеннолетних девушек к сексу. Их услугами, как оказалось, пользовались некоторые звезды и высокопоставленные лица.

В ряде обнаруженных записей фигурирует, в частности, имя принца Эндрю.

Более того, одна из «жертв» Джеффри, Вирджиния Джуффре, заявила, что несколько раз вступала в связь с графом Йоркским.

Официальный представитель Букингемского дворца нарушил молчание и поспешил выступить с заявлением, что бывает нечасто.

«Все это относится к разбирательствам, происходящим в Соединенных Штатах и к которым герцог Йоркский непричастен. Любые предположения о неприличном поведении с несовершеннолетними категорически неправдивы», — говорится в сообщении.

К слову, это не первый раз, когда королевская семья отрицает все обвинения в адрес родственника.

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Букингемский дворецКоролевская семьяобвинения в педофилиипринц Эндрю

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Королевская семья ответила на обвинения принца Эндрю в педофилии
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