Пока он отдыхал: у звезды сериала «Мажор» угнали машину

Актер Дмитрий Лысенков с супругой и двумя детьми отдыхает тем временем в Болгарии.

О пропаже иномарки KIA Sportage в полицию города на Неве заявила 55-летняя мать Дмитрия Лысенкова. Сам 37-летний актер вместе с женой и двумя детьми находится вне пределов России, отдыхая на курортах Болгарии.

Согласно заявлению матери актера, автомобиль находился рядом с домом 16/1 по Серебристому бульвару, но в ночь на 12 августа его угнал неизвестный мужчина, со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленинградской области, сообщает портал «РИА Новости».

Полиция уже начала активные поиски KIA Sportage, о других подробностях этого происшествия пока не сообщается.

Неизвестно также, в курсе ли о произошедшем угоне автомобиля и сам Лысенков, никаких комментариев от него еще не поступало. В Instagram актер публикует яркие снимки о своем отдыхе в жаркой черноморской стране.

Напомним, широкую известность Дмитрий Лысенков получил после участия в проектах «Бедные люди», «Мажор» и «Домашний арест». В его творческой «копилке» также есть участие в картине Федора Бондарчука «Сталинград». Режиссер Константин Богомолов называет Дмитрия одним из своих любимых артистов.