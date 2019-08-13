Из-за травмированной ноги врачи запретили Аните Цой плавать

Информацию о том, какую именно страну Анита Цой выбрала в этом году для отдыха, она пока хранит в секрете. Певица лишь поделилась с подписчиками постом, сделанным в аэропорту Шереметьево, признавшись, что улетает на море.

Артистка опубликовала эффектный портрет в черной шляпе с широкими полями и в оригинальных крупных серьгах и подписала его: «Надоело сидеть в холодной Москве со своей больной лапой! Улетаю на недельку в отпуск».

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Анита пояснила, что бессердечные врачи запретили ей купаться в море и даже бассейне. Цой все еще с трудом передвигается из-за серьезной травмы большого пальца стопы. «Хромая лошадь далеко не убежит. Но зрение, обоняние и осязание никто не отменял!» — с юмором оценила свои перспективы на курорте Цой.

Подписчики пожелали Аните справиться с проблемами со здоровьем и получить на отдыхе заряд бодрости и оптимизма на весь год.

Напомним, Анита Цой получила травму во время концерта Григория Лепса на фестивале «Жара» в Баку. Анита танцевала вместе с друзьями, оступилась и сильно, до крови, повредила палец на ступне. В результате пришлось вызывать «скорую», с пальца полностью слез ноготь. Как Анита делилась с подписчиками, больше всего ее расстроило то, что травма произошла на ровном месте.