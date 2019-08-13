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Жениха Дженнифер Лопес ограбили в день выступления певицы в России

Алекса Родригеса лишился ювелирных украшений, фотоаппарата, ноутбука и других гаджетов.

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в день выступления певицы в России
Дженнифе Лопес и Алекс Родригес. фото: globallookpress.com

Дженнифер Лопес этим летом отпраздновала юбилей. Американской звезде исполнилось 50 лет. Это радостное событие она решила разделить со всеми своими поклонниками. Впервые за семь лет певица приехала в Россию и с аншлагом выступила в Москве и Санкт-Петербурге. С собой артистка даже привезла своих детей. На одном из концертов она вывела на сцену свою 11-летняя дочь Эмму. Они спели дуэтом песню Titanium.

В начале тура Лопес сопровождал ее жених Алекс Родригес. Они вместе посетили Израиль, а потом спортсмену пришлось разлучиться с возлюбленной из-за работы. Он отправился на бейсбольный матч в Сан-Франциско. Именно там с мужчиной произошел неприятный инцидент. Алекс стал жертвой грабителей. Пока он ужинал после игры, неизвестные проникли в его автомобиль и похитили ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другие гаджеты.

Расследованием преступления уже занялась местная полиция. Избранник Лопес расстроился из-за случившегося. «Я опечален тем, что несколько предметов личного характера были украдены. Они были очень ценны и незаменимы для меня», — высказался он. Однако Родригес верит, что правоохранительные органы смогут найти преступников. По его словам, они уже просматривают видео с камер видеонаблюдения.

Примечательно, что спортсмена ограбили в тот вечер, когда Дженнифер выступала в Санкт-Петербурге. Он не стал сразу говорить об ограблении невесте, чтобы не расстраивать ее перед выходом нас цену. Алекс наоборот, всячески поддерживает возлюбленную даже на расстоянии, посещая ее посты в соцсетях, об этом пишет издание People.  Напомним, что он уже сделал предложение руки и сердца певице, поэтому в скором времени они сыграют свадьбу.

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Жениха Дженнифер Лопес ограбили в день выступления певицы в России
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