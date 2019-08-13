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В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл

Поклонники певца очень расстроились, поскольку хотели сделать в нем музей артиста.

В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
Джордж Майкл. Фото: globallookpress.com

Поклонники британского певца Джорджа Майкла сильно расстроились, когда узнали, что несмотря на петицию, которую подписали 2,5 тысячи людей, дом Джорджа Майкла в Оксфордшире, все-таки был продан.

Поклонники боролись за здание до последнего в том числе и потому, что именно в нем скончался артист. По их словам, этот дом был тем местом, которое любил и ценил Джордж за его уединение. Фанаты хотели сделать здесь дом-музей артиста. Но родня звезды распорядилась по-другому, пишет Mirror.

Поклонники сокрушаются, мол, такое ощущение, что Майкл умер во второй раз. А один из фанатов считает, что дом нельзя было продавать, поскольку в нем жила душа певца. Между тем, новый владелец пообещал бережно относиться к наследию звезды.

Напомним, 53-летний Джордж был найден мертвым в своей спальне партнером Фади Фавазом на Рождество в 2016 году. Он оставил 97,6 миллиона фунтов стерлингов и большую часть своего имущества, включая свои дома, сестрам Йоде и Мелани.

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Джордж МайклнаследникиПевецпродажа дома

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В Великобритании продали дом, в котором умер Джордж Майкл
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