НОВОСТИ

«Миссис Россия-2019» отказалась от мирового конкурса после травли в Сети

33-летняя Екатерина Нишанова была неприятно удивлена критикой своих соотечественников и решила не участвовать в конкурсе «Миссис Земной шар».

«Миссис Россия-2019» отказалась от мирового конкурса после травли в Сети
Екатерина Нишанова (Фото: Instagram.com/kate_love_max)

Еще в прошлое воскресенье, 11 августа, стало известно о том, что корону «Миссис Россия-2019» получила жительница из Геленджика. 33-летняя Екатерина Нишанова вместе с мужем воспитывает двоих детей. Девушка гордится своим материнством и очень привязана к семье. Однако это не мешает ей вести активный образ жизни. Благодаря чему модель заявила о себе на конкурсе красоты, став обладательницей желанного титула.

К слову, Екатерина никак не ожидала, что уже после победы столкнется с критикой и негативными откликами в Сети из-за своей внешности. Девушка не смогла остаться равнодушной к подобным нелицеприятным высказывания о том, что она якобы «не вписывается в ряды признанных красавиц».

На личной страничке в Instagram Екатерина поблагодарила друзей и близких за поддержку. По словам модели, она счастлива в браке вот уже пятнадцать лет. За это время они с мужем успели обзавестись двумя сыновьями. Нишанова не скрывает: без семьи — любящего супруга и родителей, ей вряд ли бы удалось добиться признания.

Однако из травли в Сети модель решила отказаться от участия в международном конкурсе «Миссис Земной шар». Право представлять Россию в качестве участницы Нишанова передала «Миссис Россия Globe» Ксении Кривко из Кемерово. При этом Екатерина не намерена отказываться от короны, передает «РИА новости».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина Нишановаестественная красотаконкурс красотыМиссис Россиямода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Миссис Россия-2019» отказалась от мирового конкурса после травли в Сети
Интересно?
Поделись с друзьями: