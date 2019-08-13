«Миссис Россия-2019» отказалась от мирового конкурса после травли в Сети

33-летняя Екатерина Нишанова была неприятно удивлена критикой своих соотечественников и решила не участвовать в конкурсе «Миссис Земной шар».

Еще в прошлое воскресенье, 11 августа, стало известно о том, что корону «Миссис Россия-2019» получила жительница из Геленджика. 33-летняя Екатерина Нишанова вместе с мужем воспитывает двоих детей. Девушка гордится своим материнством и очень привязана к семье. Однако это не мешает ей вести активный образ жизни. Благодаря чему модель заявила о себе на конкурсе красоты, став обладательницей желанного титула.

К слову, Екатерина никак не ожидала, что уже после победы столкнется с критикой и негативными откликами в Сети из-за своей внешности. Девушка не смогла остаться равнодушной к подобным нелицеприятным высказывания о том, что она якобы «не вписывается в ряды признанных красавиц».

На личной страничке в Instagram Екатерина поблагодарила друзей и близких за поддержку. По словам модели, она счастлива в браке вот уже пятнадцать лет. За это время они с мужем успели обзавестись двумя сыновьями. Нишанова не скрывает: без семьи — любящего супруга и родителей, ей вряд ли бы удалось добиться признания.

Однако из травли в Сети модель решила отказаться от участия в международном конкурсе «Миссис Земной шар». Право представлять Россию в качестве участницы Нишанова передала «Миссис Россия Globe» Ксении Кривко из Кемерово. При этом Екатерина не намерена отказываться от короны, передает «РИА новости».