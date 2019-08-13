Родители Юлии Началовой задумались о памятнике певице

Близкие до сих пор не смирилась с внезапной смертью Юли Началовой, которой не стало 16 марта. Певица умерла в московской клинике от начавшегося сепсиса.

Как стало известно на днях, родители артистки, Таисия и Виктор, ищут спонсоров на приобретение и установку памятника на могилу дочери к годовщине смерти.

«Отец Юли все время говорит о памятнике, он хочет, чтобы место захоронения было особенным,– говорит бывший пиар-директор певицы Анна Исаева. – Сейчас мы рассматриваем все варианты, каким он должен быть. Это большая работа, которая стоит немалых денег», пишет «Собеседник».

Родители каждый день бывают на кладбище. Там им кажется, что дочь находится рядом с ними… В этом году супруги съездили в родную Воронежскую область всего на две недели. Большей разлуки с могилой Юлии не выдержали.

Виктор и Таисия уже приценились к затратам на памятник и понимают, что такую сумму им взять негде, но они не теряют надежды на помощь неравнодушных людей.