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Токарева перед смертью обманули аферисты на 27 тысяч долларов

Музыкант пережил сильнейший стресс, от которого так и не смог оправиться.

Токарева перед смертью обманули аферисты на 27 тысяч долларов
Вилли Токарева обманули аферисты/globallookpress.com

Близкий друг музыканта Вилли Токарева, который скончался несколько дней назад, Владимир Михайлов рассказал, что певец незадолго до смерти пережил сильнейший стресс. Он так и не смог от него оправиться, что и послужило одной из причин его смерти.

Вилли Токарев. Фото
Вилли Токарева обманули аферисты/globallookpress.com

Как сказал Михайлов, Вилли Токарев столкнулся с аферистами. Они убедили его приобрести уникальный усилитель звука для музыкальной студии. Ее шансонье организовал в собственной квартире в центре столицы. В итоге музыкант заплатил 27 тысяч долларов.

Вскоре стало понятно, что его попросту обманули. Аферисты за огромные деньги продали ему совершенно бесполезную вещь. В работе музыканту она пригодиться не могла. Токарев обращался за помощью к Михайлову. Он просил, чтобы тот постарался найти обманувших его людей. Музыкант хотел, чтобы ему вернули хотя бы половину денег. С учетом, что в последнее время он жил небогато, сумма, которую он отдал мошенникам, оказалась достаточно серьезной и сильно ударила по его бюджету.

Интересно, что Михайлов незадолго до смерти музыканта разговаривал с ним о времени, проведенном в США. Он спросил, сколько шансонье получил денег от своей подруги Любови Успенской, для которой написал песню «Люба-Любонька, целую тебя в губоньки». Ответ Токарева потряс Михайлова. Оказывается, звезда шансона не заплатила другу ни копейки, сообщает «Собеседник».

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Вилли ТокаревВладимир МихайловЛюбовь УспенскаяУмер Вилли Токарев

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Токарева перед смертью обманули аферисты на 27 тысяч долларов
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