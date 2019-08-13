«Таня отдалилась»: Успенская рассказала о замкнутости дочери после аварии

Певица Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна Плаксина в последнее время редко идет с ней на контакт. Проблемы с наследницей начались незадолго до аварии в Коста-Рике, когда девушка упала с велосипеда и получила тяжелые травмы.

«Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние», — заявила Любовь Успенская, которая очень опасается за здоровье своей любимой дочери.

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По словам «королевы русского шансона», раньше дочь доверяла ей все свои тайны. Однажды даже позвонила и поведала, что провела ночь с мужчиной. Сейчас, как сказала исполнительница, Татьяна Плаксина находится на реабилитации в одной из клиник Испании. Наследница перенесла несколько тяжелых операций. Успенская надеется, что ей удастся вернуть прежнюю Таню, которая всегда обращалась к матери за советом.

Между тем Любовь Успенская заявила, что ее дочь очень разносторонний человек. Ей нравится преподавать йогу, рисовать. В последнее время Плаксина задумалась о большой сцене. Как сказала в интервью для YouTube-канала Glamour Russia звездная мама, у дочери прекрасный тембр голоса, так что она вполне может добиться успехов на эстраде.

Отметим, что не так давно Любовь Успенскую ждали на похоронах ее давнего друга музыканта Вилли Токарева. Однако звезда по каким-то причинам на церемонии прощания так и не появилась. Не было там и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.