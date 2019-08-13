Снимок Эдиты Пьехи с юным внуком Стасом появился в Сети

На страничке в Instagram певицы Эдиты Пьехи появился снимок, на котором исполнительница вместе со своим внуком Стасом. Судя по всему, фотография сделана во второй половине восьмидесятых годов. Эдита Пьеха стоит вместе с ребенком на сцене. У мальчика в руках цветы, которые зрители подарили его легендарной бабушке.

Отметим, что 13 августа 2019 года Стасу Пьехе исполнилось 39 лет. Он родился в далеком 1980 году в Ленинграде. У музыканта очень непростая судьба. Дело в том, что в девяностых годах он пристрастился к наркотикам. Бабушка лично спасала его от пагубной привычки. Она перевезла его в элитную московскую клинику, где платила огромные деньги.

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Как позже рассказывал в интервью Стас Пьеха, он первое время порывался уехать обратно в город на Неве к своим друзьям. Причем он не понимал в тот момент, что это, по сути, дорога в один конец. Бабушка строго-настрого запретила отпускать внука из больницы.

Все изменилось в жизни Стаса Пьехи после того, как он попал на проект «Фабрика звезд». При этом он рассказывал, что его называли на шоу «внучком», намекая, что всему он обязан своей знаменитой бабушке. Сам он стал одним из главных звезд проекта. Сегодня Стас Пьеха сам помогает людям, которые свернули с правильного пути.