Ангарская опровергла информацию о разводе, предъявив паспорт со штампом

По словам звезды Comedy Woman, у них с мужем прекрасные отношения.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» опровергла появившуюся в СМИ информацию, что она развелась со своим супругом из Иордании Раедом Бани. Напомним, что у пары подрастает совместный сын Давид.

«Это недостоверная информация. Я по-прежнему живу с мужем. Никакого развода нет. Там написано со слов неких друзей, но это неправда. Мы уже шесть лет вместе с супругом и счастливы», — заметила Надежда Ангарская.

больше по теме Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем В браке с иностранцем звезда Comedy Woman состояла на протяжении пяти лет.

При этом, чтобы не осталось совсем никаких сомнений она предъявила Алле Довлатовой свой паспорт со штампом.

При этом радиоведущая поинтересовалась не принято ли в роду ее супруга многожёнство. Как сказала Ангарская, у мужа в роду так никогда не поступали. При этом звезда Comedy Woman пояснила, что она вовсе не случайно вышла замуж за иностранца. «В России острый недостаток мужчин. Почти все разобраны. Русские мужчины. Вы классные, но вас мало», — заявила Надежда Ангарская.