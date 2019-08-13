57-летний Соколов пожаловался на комплекс «несыгранных» ролей

13 августа свой день рождения отмечает народный артист России Андрей Соколов. Актеру театра и кино исполнилось 57 лет. В преддверии личного праздника, он согласился побеседовать с корреспондентом Teleprogramma.pro, рассказав в интервью о новых творческих свершениях.

Многие помнят Соколова по роли в фильме «Маленькая Вера», премьера которой состоялась в далеком 1988 году. С тех пор актер много снимался и даже увлекся режиссурой. Все свободное время Андрей Алексеевич посвящает творчеству. Так, свой 57-й день рождения он отпразднует в Казахстане, куда ему пришлось оправиться из-за очередных съемок.

Рассуждая о возрасте, Соколов признался, что произошедшие с ним перемены вполне закономерны. Ведь каждый человек растет и развивается благодаря становлению личности. Не без юмора актера подметил, что хотел бы иметь тот багаж знаний и опыт, который он приобрел к 50-ти годам в свои двадцать лет.

При этом Андрей Алексеевич отметил, что воспринимает режиссуру скорее, как занятие для души. И от новых интересных ролей Соколов отказываться не намерен, припомнив о комплексе «несыгранных ролей».