Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал 280 тысяч рублей алиментов

43-летний Игорь Богомазов не хочет видеться со старшей дочерью и считает сумму сильно завышенной.

О невыплате алиментов артистом сняли уже не одну передачу. Игорь же, зарабатывая на жизнь выступлениями в клубах, объясняет это тяжелым периодом в жизни.

Однако бывшая жена Юлия Богомазова и мать его 18-летней дочери Варвары верит в это с трудом… Более того, женщина уверена, что артист специально выдумывает самые разные ухищрения, чтобы снизить сумму долга.

«Он и его вторая супруга, Виктория, внезапно начали звонить мне и дочке, интересоваться, как дела, предлагали дружбу. Но когда пристав выставил ему очередной счет, хороший настрой ментально испарился. Похоже, Игорь надеялся, что я подпишу документы, мол, не имею претензий по задолженности», — рассказала Юлия «СтарХиту».

Сумма же задолженности Игоря перед дочерью на сегодняшний день больше 280 тысяч рублей. Некоторое время назад экс-солист даже просил дочь сдать ДНК-тест, однако факт отцовства был подтвержден.

«Осознавая эту ситуацию, я не могла понять, почему он так делает», — откровенничала девушка в интервью.

Артист же уверяет, что несколько раз перечислял куда более крупные суммы, чем обязательные десять тысяч рублей в месяц и в испорченных отношениях с дочерью винит бывшую жену.

Сам Игорь сейчас счастлив в браке со второй супругой Викторией.