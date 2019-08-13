Экстрасенс объяснил, почему Шепелев не даёт родным Фриске видеться с его сыном

Кристина Гросс выразила уверенность, что рано или поздно бабушке и дедушке удастся вернуть внука в семью.

Эзотерический продюсер Кристина Гросс дала свои пояснения, почему телеведущий Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает отцу и матери своей гражданской супруги Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году, видеться с их внуком Платоном. Напомним, что в этом вопросе Шепелев занял непримиримую позицию и отступать не намерен.

Как считает Гросс, причина такого категоричного поведения телеведущего не относится к личным взаимоотношениям участников этой истории. Она, как считает экстрасенс, просто абсурдна своей беспринципностью и нелогичностью.

Эксперт сказала, что в мире шоу-бизнеса значимую роль играет зависимость от больших благ, славы и успеха. Причем некоторые звезды порой прибегают не к самым благородным способам. Как уверена Гросс, в основе всего конфликта заложена некая «нелицеприятная тайна». Официальным путем решить конфликт вряд ли удастся. В то же время позиция Шепелева может больно ударить по нему самому. Его карьере может грозить опасность. Как считает Кристина Гросс, рано или поздно бабушка и дедушка добьются, чтобы снова сидеться со своим любимым внуком, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что сестра Жанны Фриске Наталья ранее говорила, что пыталась выйти на связь с Шепелевым, чтобы он пояснил свою непримиримую позицию. Однако тот на контакт с родственниками исполнительницы не идет.