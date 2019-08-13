Старшую дочь Екатерины Климовой спутали со звездной мамой

Семнадцатилетняя Елизавета Хорошилова очень похожа на актрису, поэтому и в Сети и в жизни иногда сталкивается с ошибочной реакцией людей.

Семнадцатилетняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова в Instagram разместила несколько снимков с отдыха в Италии. На фотографиях она позирует в одной из пещер. При этом многие пользователи обратили внимание, что девушка с годами становится как две капли воды похожа на свою звездную маму. Многие восхищены девушкой и тем, как она прекрасно выглядит. «Красота вся в маму», «У вас внешность и формы Екатерины. Отбоя от мужчин не будет», «Сначала подумала, что это Климова», — заявили пользователи.

Екатерина Климова родила дочь Лизу в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Она познакомилась с ним еще будучи школьницей. Брак просуществовал всего несколько лет. В 2004 году супруги расстались. Актриса много времени проводит со старшей дочерью, которая скоро станет совершеннолетней.

Отметим, что Екатерина Климова несколько месяцев назад рассталась со своим супругом актером Гелой Месхи. От него она в 2015 году родила дочь Изабеллу. Сейчас актриса одинока. О личной жизни она высказываться не любит.

Кстати, Климова не так давно показывала, как ее дочь Изабелла быстро научилась плавать в бассейне. Актриса сама не ожидала от ребенка такой прыти.