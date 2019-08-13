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Сергей Жуков показал «новую» версию известного фонтана

Певец поделился забавами своих детей.

Сергей Жуков показал «новую» версию известного фонтана
СЕРГЕЙ ЖУКОВ. ФОТО: GLOBALLOOK

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков в эти дни всей семьей отдыхает в Испании. Певец уже делился забавными снимками вместе с детьми. Настала очередь нового.

На этот раз певец продемонстрировал шутливый снимок, главным героем которого стал самый младший сын звезды Мирон. Он уселся на один из кранов с водой, изображая известный фонтан «Писающий мальчик», и скорчив при этом забавную мордашку. А старшие брат и сестра стыдливо, но тоже, улыбаясь, прикрывают глаза руками.

Поклонникам артиста очень понравилась новая версия фонтана. Многие отмечали живую мимику мальчика.

«Это дети, что уж сказать, у меня 2 доченьки тоже ураганят!!!» — пишет один из комментаторов.

Напомним, также во время испанских каникул Сергей Жуков побывал на испанском концерте Дженнифер Лопес и позже рассказал своим подписчикам, что начала концерта суперзведы пришлось ждать четыре часа.

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детиотдых в ИспанииотпускСергей Жуков

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Сергей Жуков показал «новую» версию известного фонтана
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