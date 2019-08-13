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Воля и Утяшева спародировали героев фильма «Мистер и миссис Смит»

Фанаты в очередной раз назвали супругов «классной парой».

Воля и Утяшева спародировали героев фильма «Мистер и миссис Смит»
ЛЯЙСАН УТЯШЕВА И ПАВЕЛ ВОЛЯ. ФОТО: NSTAGRAM.COM/LIASANUTIASHEVA/

Павел Воля и Ляйсан Утяшева – счастливая семейная пара на радость своих поклонников. Все свое свободное время звезды проводят со своими детьми и рассказывают о победах и новых достижениях малышей. На днях супруги, наконец, перестали скрывать лица сына дочери.

А накануне Павел и Ляйсан приняли участие в любопытной фотосессии, в которой спародировали главных героев боевика «Мистер и миссис Смит», которых в картине сыграли Анджелина Джоли и Брэд Питт. Юморист даже подпись к фотографии сделал соответствующую: «Мистер и Миссис Воляшевы».

Супруги снялись в черных кожаных куртках. И если у Воли внизу были черные штаны, а под курткой кофта, то Ляйсан удалось похвастаться длинными стройными ногами в черных колготках, поверх которых была надеты совсем короткие черные кожаные шорты.

Подписчики назвали супругов «классной парой» и в очередной раз следали комплименты Утяшевой за ее новый цвет волос.

«Классная пара! Всегда вместе! Без пиара и всегда самые хорошие! Приятно на вас смотреть! Любви вам и здоровья!!!» — пишет одна из фанаток.

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Воля и Утяшева спародировали героев фильма «Мистер и миссис Смит»
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