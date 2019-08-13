Дакота создала женственный образ в элегантном длинном платье

Певица Рита Дакоты действительно преобразилась, пережив тяжелый период развода со своим мужем Владом Соколовским. Найдя в себе силы радоваться жизни дальше, певица занялась собой и продолжила экспериментировать с образами.

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В очередной публикации на своей странице в социальной сети Instagram она поделилась атмосферным снимком из Парижа, где сейчас и находится. Звезда запечатлена в длинном бежевом платье с запахом и длинными рукавами. На снимке Рита стоит на фоне Эйфелевой башни, почти полностью оголив одну ногу.

Подписчики пришли в восторг от нового женственного образа заезды. Многие отметили, что на фотографии перед ними совсем другая, невероятная чувственная певица, какой ее видеть, в общем, не привычно.

Напомним, сейчас артистка уверена в себе, своей привлекательности и в востребованности у сильного пола. Не так давно она призналась, что за ней ухаживают разные мужчины.