НОВОСТИ

Дакота создала женственный образ в элегантном длинном платье

Певица поделилась снимком на фоне Эйфелевой башни.

Дакота создала женственный образ в элегантном длинном платье
РИТА ДАКОТА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Певица Рита Дакоты действительно преобразилась, пережив тяжелый период развода со своим мужем Владом Соколовским. Найдя в себе силы радоваться жизни дальше, певица занялась собой и продолжила экспериментировать с образами.

В очередной публикации на своей странице в социальной сети Instagram она поделилась атмосферным снимком из Парижа, где сейчас и находится. Звезда запечатлена в длинном бежевом платье с запахом и длинными рукавами. На снимке Рита стоит на фоне Эйфелевой башни, почти полностью оголив одну ногу.

Подписчики пришли в восторг от нового женственного образа заезды. Многие отметили, что на фотографии перед ними совсем другая, невероятная чувственная певица, какой ее видеть, в общем, не привычно.

Напомним, сейчас артистка уверена в себе, своей привлекательности и в востребованности у сильного пола. Не так давно она призналась, что за ней ухаживают разные мужчины.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

отдых в ПарижеПевицаРита Дакоташикарное платье

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дакота создала женственный образ в элегантном длинном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: