Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой

Как известно, скрытое противостояние и конфликты двух братьев – британских принцев Уильяма и Гарри – все никак не найдут своего разрешения. При этом, если старший брат не высказывается, тем более публично, критически о Гарри. То последний, кажется, не упускает случая уколоть родственника.

Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой. Это дочь нынешней супруги их отца принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз.

По информации издания New Idea, братья стремятся наладить общение с Лорой Лопес. Более того, представители королевской семьи хотели бы, чтобы она стала близкой тетей их детям. Источники издания отмечают, что все трое приняли решение позабыть давние недопонимания и обиды, и теперь намерены укрепить свои родственные связи.

А между тем, напомним, недавно Гарри задел своими высказываниями своего старшего брата, заявив, что больше двух детей иметь по нынешним временам неразумно. Хотя вряд ли он забыл, что у Уильяма их трое.