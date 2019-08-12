Наргиз ищет встречи с Фадеевым, чтобы обсудить их совместные песни

Певица Наргиз Закирова официально прокомментировала разрыв деловых отношений с Максимом Фадеевым. Напомним, 8 августа стало известно, что продюсер запретил исполнительнице петь его песни. Это привело к отмене концертов и большой обиде со стороны поклонников. И вот, спустя несколько дней, Наргиз сделала пост в Instagram, в котором расставила все по полкам.

Она сообщила, что 12 августа получила официальное уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения условий договора, который они заключили еще в 2014 году. Теперь их сотрудничество считается полностью расторгнутым.

«Моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит от лейбла. Теперь моя основная задача — поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее», — написала певица.

Она отметила, что судьба ее совместных песен с Максимом Фадеевым пока не ясна. Речь идет о композициях «Ты моя нежность», «Вдвоем» и других. Официально, права на эти хиты принадлежат композитору. Чтобы прояснить вопрос, Наргиз упорно продолжает искать встречи с бывшим продюсером.

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В завершении Закирова поблагодарила своих фанатов и всех, кто поддержал ее в эти трудные дни.