Анжелику Варум испугалась будущей пенсии и вложилась в бизнес

Певица долго думала, чем ей заняться, прежде чем решила открыть винодельню.

Анжелика Варум не только талантливая исполнительница, но и успешная бизнес-леди. Она уже много лет владеет винным бизнесом, который приносит стабильный доход.

Мало кто знает, но решение вложить деньги именно в производство вина Варум приняла после того, когда узнала размер свой будущей пенсии.

Певица поняла, что на такие мизерные суммы ей точно не прожить и задумалась об инвестиции накоплений. Помощь пришла от родственников. В винном бизнесе у певицы троюродные брат и сестра, именно к ним за советом обратилась звезда.

«Когда я узнала, какая у меня пенсия… То сказала брату, что мне нужен стабильный доход и попросила что-нибудь придумать. И я стала интересоваться этим делом», — рассказала Анжелика в беседе с Натальей Синдеевой.

Вложения оказались успешными, под своим брендом «AV» она ежегодно выпускает несколько тысяч бутылок, которые расходятся по России и не только. Ценители напитка признаются, что напиток получился очень достойный.

Тех поклонников, которые испугались, что любимица покинет сцену, она успокаивает: со сцены уходить не планирует, музыка – ее жизнь, но о будущем нужно думать заранее.

Кстати, мало кто знает, что Варум азартная натура. Она призналась, что однажды 12 часов не прекращала игру, пока не осталась совсем на мели, пишет сайт Актуальные новости.