Дана Борисова потратила 40 тысяч рублей на косметолога

Телеведущая недавно вернулась из морского круиза и решила побаловать себя визитом в клинику красоты.

43-летняя ведущая не скрывает, что регулярно прибегает к услугам косметолога, чтобы выглядеть безупречно. Например, из омолаживающих процедур Дана регулярно делает нитевой лифтинг. В этом году телеведущая вновь увеличила губы и сделала блефаропластику.

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Напомним, что прибегнуть к пластической хирургии Дана Борисова решила во время лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде в 2017 году. Дана сильно переживала из-за состояния своей кожи, которой повредило пребывание на солнце. Первой процедурой стала подтяжка овала лица, затем Дана сделала операцию по коррекции «гусиных лапок» в области глаз.

Очередной поход к специалисту обошелся в 40 тысяч рублей — телеведущая сама рассказала об этом, упомянув среди процедур очередные уколы ботокса.



Косметические процедуры, по-видимому, повысили самооценку Даны – свои публикации в Instagram она обычно сопровождает хештэгом «леди совершенство».

29 августа телеведущая улетает в Крым, чтобы посетить летний антинаркотический лагерь.

Ранее Дана Борисова попала в неприятную историю. Она прорекламировала страницу в Instagram, но оказалось, что это мошенники, которые продавали поддельную брендовую одежду. Звезда извинилась, что ввела в заблуждение своих подписчиков, пишет сайт OA.